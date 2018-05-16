В этом году саратовская "Роза ветров" будет интерактивной
В Саратове продолжается подготовка к празднику выпускников «Роза ветров».
В этом году мероприятие на площади будет интерактивным. На Театральной площади будет установлена сцена с шестью экранами. На нескольких экранах будут транслироваться фотографии школьной жизни выпускников 2018 года.
Впервые на празднике появятся фотозоны. Планируется, что почетные гости смогут сфотографироваться там вместе с выпускниками.
В этом году вместе с членами Правительства области, известными спортсменами и артистами выпускников поздравят ребята – победители олимпиад, конкурсов, соревнований, студенческие клубы вузов Саратова.