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В этом году саратовская "Роза ветров" будет интерактивной

Новости
В этом году саратовская "Роза ветров" будет интерактивной

В Саратове продолжается подготовка к празднику выпускников «Роза ветров».

В этом году мероприятие на площади будет интерактивным. На Театральной площади будет установлена сцена с шестью экранами. На нескольких экранах будут транслироваться фотографии школьной жизни выпускников 2018 года.

Впервые на празднике появятся фотозоны. Планируется, что почетные гости смогут сфотографироваться там вместе с выпускниками.

В этом году вместе с членами Правительства области, известными спортсменами и артистами выпускников поздравят ребята – победители олимпиад, конкурсов, соревнований, студенческие клубы вузов Саратова.