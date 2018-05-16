Пассажирский терминал нового аэропорта Саратова будет оснащен тремя телескопическими трапами

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Контракт на их проектирование, изготовление, доставку, монтаж и пуско-наладочные работы заключен холдингом «Аэропорты Регионов» с китайской компанией Shenzhen CIMC-TianDa Airport Support Ltd.– Применение телетрапов повышает комфорт пассажиров при высадке и посадке на борт воздушного судна за счет сокращения времени перехода в здание терминала без выхода на перрон, - отмечает директор по капитальному строительству холдинга «Аэропорты Регионов» Андрей Земляков. – Телескопические трапы, устанавливаемые в пассажирском терминале нового аэропорта Саратова, обеспечат обслуживание внутрироссийских и международных рейсов.Телескопические трапы совместимы со всеми типами узко- и широкофюзеляжных самолетов, планируемых к эксплуатации в новом аэропорту. Они будут оснащены противоскользящим напольным покрытием, а также системами обогрева и кондиционирования, позволяющими поддерживать для пассажиров внутри коридора комфортную температуру в пределах 15-21 С° в любое время года.Использование телетрапов является широко распространенной практикой во многих аэропортах мира. Их применение позволяет не только повысить комфорт путешественников, но и сокращает время обслуживания воздушного судна между рейсами. Напомним, что технология посадки и высадки пассажиров с использованием телетрапов в действующем аэропорту Саратова не применяется.