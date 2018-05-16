Открывается выставка «200 лет роду Чернышевских в Саратове. Страницы семейной истории»
Посетить ее можно будет уже 18 мая в 16.00 в Международный день музеев.
В экспозиции, которая будет открыта в0 музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского, будут представлены раритетные документы, письма, фотографии, личные вещи разных поколений семьи Чернышевских из фондов музея. Впервые будет представлен уникальный мемориальный экспонат - священнический посох Е.И.Голубева, перешедший к Г.И. Чернышевскому.
Государственный архив саратовской области предоставил на выставку метрические книги с записями о венчании Гаврилы Ивановича Чернышевского с Евгенией Егоровной Голубевой и о рождении их сына Николая.
Фото http://saroblnews.ru