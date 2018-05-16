Тепловизионные приборы изменили картину боя
Давно прошло то время, когда войска сходились стройными колоннами на полях сражений и, выстроившись в ряды, стреляли «в направлении противника» из дульнозарядных кремниевых мушкетов. В двадцатом веке тактика ведения боя уже очень сильно отличалась от времен «наполеоновских войн». И постоянно совершенствовалась – благо для этого было великое множество вооруженных конфликтов в самых разных точках мира, включая два глобальных – Первую и Вторую Мировые войны.
Совершенствовалось вооружение, подготовка войск, стратегия и тактика – коренные изменения в армиях мира происходили весь этот период и происходят по настоящий момент. Безусловно, этому главным образом способствовал научно-технический прогресс. И одной из важнейших разработок в этой сфере стал тепловизор.
Чтобы понять, почему же тепловизор так сильно повлиял на тактику боя нужно разобраться, что же он из себя представляет. Как понятно из названия, тепловизор видит тепло, то есть тепловое (инфракрасное) излучение, которое исходит от абсолютно всех объектов. Интенсивность этого излучения зависит от температуры объекта. А теперь самое интересное – излучение с длиной волны от 8 до 14 микрон (а это рабочий диапазон современных тепловизоров) свободно проникает сквозь такие среды как дым, пыль, дождь и снегопад, кроме того, объекты испускают тепло всегда, вне зависимости от времени суток, времени года и т.д. Другими словами, тепловизор обнаруживает цель всегда, в любых погодных условиях и в любое время дня и ночи.
Представляете, какие перспективы открываются у бойца, оснащенного таким прибором на поле боя?
Справедливости ради, нужно отметить, что первые образцы применялись только на тяжелой технике – это были тепловизионные танковые прицелы, например. Это было обусловлено их массогабаритными характеристиками – первые тепловизоры были громоздкими и требовали дополнительного охлаждения, что исключало возможность применения стрелками. Но появление танков на поле боя обычно не было сюрпризом – разведка работает и о силах противника, как правило, все более-менее известно. В этом случае тепловизионные системы, безусловно, помогали, но глобального преимущества не давали.
С развитием технологии, стало возможным оснащать тепловизионными прицелами винтовки. И с этого момента снайперы получили невиданные доселе возможности.
Снайпер может наносить прямой урон, но часто, гораздо эффективнее то, что он подавляет моральный дух одним своим присутствием, заставляя прижаться к земле иногда сотни солдат противника. Будучи самым непредсказуемыми и пугающими бойцами, они получили возможность действовать в любое время суток на внушительных расстояниях (современные образцы работают на дистанциях 2000 метров).
Конфликты последних лет только доказывают эффективность тепловизионных приборов. Даже простенький наблюдательный прибор с тепловизионным модулем типа монокуляра Helion XQ50f открывает довольно широкие возможности для наблюдения и сбора информации. Что уже говорить о профессиональных военных системах, которые позволяют не просто увидеть цель, а опознать ее на дистанциях до 4-5 км, получить ее координаты и передать на командный пункт. А дальше пусть решают, как действовать – можно и артиллерийским огнем накрыть и авиацией.
Именно по этой причине участники вооруженных конфликтов с большой осторожностью действуют в районах присутствия подразделений вооруженных сил США или американских ЧВК. Ведь именно американцы безусловные лидеры по внедрению в свои армейские подразделения всевозможных высокотехнологичных видов вооружений и техники, в том числе на базе тепловизионной технологии. Другие страны вынуждены догонять их, чтобы не терять инициативу не только на поле боя, но и в стратегическом раскладе сил.
Резкое развитие компьютерных технологий, миниатюризация и нанотехнологии предполагают столь же стремительное развитие оптико-электронных средств наблюдения и разведки. Уже сегодня существуют так называемые гибридные комплексы – в них изображение тепловизионного канала может быть совмещено с каналом электронно-оптического преобразователя или, например, с изображением, получаемым с ПЗС-матрицы. Так же, в последние годы, ведутся активные разработки в области создания SWIR-приборов – нечто среднее между обычным прибором ночного видения и тепловизором, объединяющее достоинства и тех и других.
Так что же мы увидим в ближайшем будущем на поле боя? Наверняка можно утверждать – увидим абсолютно всё!