Саратовские медики проверили здоровье железнодорожников
При поддержке министерства здравоохранения области и акционерного общества «Саратовская пригородная пассажирская компания» для работников и пенсионеров железной дороги специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики и центра здоровья городской поликлиники № 17 провели акцию «День здоровья».
В ходе мероприятия медики рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний, правилах здорового образа жизни. Всем желающим провели скрининговое обследование, направленное на раннее выявление факторов риска заболеваний.
Все участники акции получили информационные материалы по профилактике хронических и неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни. Проведение профилактических мероприятий будет продолжено.
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