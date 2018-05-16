В Саратове продолжается реконструкция стадиона «Авангард»
С ходом работ ознакомилась заместитель главы администрации города Наталия Обрежа в рамках выездной встречи с начальником управления по физической культуре и спорту Николаем Кузнецовым, а также представителями подрядной организации.
По информации пресс-службы городской администрации, Наталию Обрежу, в частности, ознакомили с ходом строительства административно-бытового корпуса. Сейчас на «Авангарде» продолжается монтаж фундамента, его гидроизоляция и выставление колонн.
Кроме того, на стадион доставили модульную канализационно-насосную станцию для перекачки дренажных и хозяйственно-бытовых стоков. Ее монтаж планируется осуществить до конца месяца.
Продолжаются работы и по гарантийному обслуживанию травяного покрытия игрового поля стадиона. В настоящее время проводится подсев на прореженных участках. Автоматическая система полива отрегулирована и работает в полном объеме.