55% опрошенных саратовцев считают действующий пенсионный возраст оптимальным.
Напомним, что сейчас мужчины выходят на пенсию в возрасте 60 лет, женщины - в возрасте 55 лет.
Служба исследований HeadHunter провела опрос, который показал, что 39% жителей Саратовской области выступают за снижение пенсионного возраста. Еще 55% опрошенных считают нынешнее значение пенсионного возраста оптимальным.
Предложили повысить пенсионный возраст 1% респондентов.
Чаще всего о повышении пенсионного возраста высказывались респонденты из сферы маркетинга и высшего менеджмента - так ответили по 9% опрошенных из каждой профобласти. Наибольшей долей респондентов, отметивших необходимость повышения пенсионного возраста, оказались соискатели старше 45 лет – 9%.
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