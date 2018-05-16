Саратовские предприниматели посещают Иран и Китай

просмотров: 169

По информации министерства инвестиционной политики и имущественных отношений области, вчера стартовала деловая регионального бизнеса в Исламскую Республику Иран. Начало визита открыла встреча регионального бизнеса с Советником президента по внешнеэкономическим связям ТПП иранской провинции Гилян г-ном Саидом Джалалифаром и Генеральным консулом России в Реште Константином Алексеевым. Стороны обозначили главные темы интересов: международные денежные транзакции между Россией и Ираном, сотрудничество в области сельского хозяйства, а именно поставки зерна и мяса. Саратовский бизнес, в свою очередь, представил свои инвестпроекты и предложения по экспорту товаров.В этот же день саратовский предприниматели посетили Свободную экономическую зону порта Энзели, являющегося золотым звеном международного транзитного коридора Северг-Юг и ключевым портом на Севере Ирана, а также провели переговоры руководством зоны г-ном Реза Масруром.Впереди делегацию ожидают переговоры с профильными органами власти иранскими провинций Мазандаран и Гилян и торгово-промышленной палатой провинций Мазандаран, а также встречи с иранскими партнерами – потенциальными импортерами зерна в формате B2B.Параллельно продолжается бизнес-миссия в Китай. Вчера саратовская делегация посетила провинцию Хэфэй – городской округ провинции Аньхой. Она известна развитием сельского хозяйства, машиностроения, текстиля, легкой и химической промышленности, производством строительных материалов. На территории провинции расположены три парка экономического и научно-технического освоения, которые и посетили саратовские предприниматели.Предприниматели области осмотрели выстроенную по принципу «город в городе» и направленную на развитие перспективных инвестпроектов высокотехнологичную зону, зону экономического и технологического развития провинции, а также промышленного парка «Hefei Haier Industrial Park». Делегация провела переговоры с руководством зон и презентовала свои предложения.Переговоры саратовских предпринимателей о налаживании экспортного сотрудничества с Китаем продолжились в Комитете по содействию развития международной торговли провинции Аньхой, где бизнес презентовал собственные производства и предложения к сотрудничеству. Китайская сторона проявила живой интерес к продукции наших участников и определила потенциальных партнеров.Фото https://www.businessalligators.com