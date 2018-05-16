16 Мая 2018 10:41 СРЕДА
Новости
09:10 | 16 мая
В Саратове совершено нападение на офис микрокредитования
18:00 | 15 мая
В ТЮЗе Ю.П.Киселева в четвертый раз пройдут гастроли Московской театральной школы Олега Табакова
16:23 | 15 мая
Саратовцы примут участие в международной военно-тактической игре
15:16 | 15 мая
В этом году саратовская "Роза ветров" будет интерактивной
14:22 | 15 мая
Пассажирский терминал нового аэропорта Саратова будет оснащен тремя телескопическими трапами
13:22 | 15 мая
Открывается выставка «200 лет роду Чернышевских в Саратове. Страницы семейной истории»
12:35 | 15 мая
Саратовские медики проверили здоровье железнодорожников
11:43 | 15 мая
Тепловизионные приборы изменили картину боя
10:48 | 15 мая
В Саратове продолжается реконструкция стадиона «Авангард»
09:51 | 15 мая
55% опрошенных саратовцев считают действующий пенсионный возраст оптимальным.
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовские предприниматели посещают Иран и Китай

Новости / Бизнес
Саратовские предприниматели посещают Иран и Китай


Результатов переговоров должно стать заключение договоров о сотрудничестве в разных сферах деятельности.

По информации министерства инвестиционной политики и имущественных отношений области, вчера стартовала деловая регионального бизнеса в Исламскую Республику Иран. Начало визита открыла встреча регионального бизнеса с Советником президента по внешнеэкономическим связям ТПП иранской провинции Гилян г-ном Саидом Джалалифаром и Генеральным консулом России в Реште Константином Алексеевым. Стороны обозначили главные темы интересов: международные денежные транзакции между Россией и Ираном, сотрудничество в области сельского хозяйства, а именно поставки зерна и мяса. Саратовский бизнес, в свою очередь, представил свои инвестпроекты и предложения по экспорту товаров.

В этот же день саратовский предприниматели посетили Свободную экономическую зону порта Энзели, являющегося золотым звеном международного транзитного коридора Северг-Юг и ключевым портом на Севере Ирана, а также провели переговоры руководством зоны г-ном Реза Масруром.

Впереди делегацию ожидают переговоры с профильными органами власти иранскими провинций Мазандаран и Гилян и торгово-промышленной палатой провинций Мазандаран, а также встречи с иранскими партнерами – потенциальными импортерами зерна в формате B2B.

Параллельно продолжается бизнес-миссия в Китай. Вчера саратовская делегация посетила провинцию Хэфэй – городской округ провинции Аньхой. Она известна развитием сельского хозяйства, машиностроения, текстиля, легкой и химической промышленности, производством строительных материалов. На территории провинции расположены три парка экономического и научно-технического освоения, которые и посетили саратовские предприниматели.

Предприниматели области осмотрели выстроенную по принципу «город в городе» и направленную на развитие перспективных инвестпроектов высокотехнологичную зону, зону экономического и технологического развития провинции, а также промышленного парка «Hefei Haier Industrial Park». Делегация провела переговоры с руководством зон и презентовала свои предложения.

Переговоры саратовских предпринимателей о налаживании экспортного сотрудничества с Китаем продолжились в Комитете по содействию развития международной торговли провинции Аньхой, где бизнес презентовал собственные производства и предложения к сотрудничеству. Китайская сторона проявила живой интерес к продукции наших участников и определила потенциальных партнеров.

Фото https://www.businessalligators.com