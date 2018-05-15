В Пугачевском районе у браконьеров изъяли более двух тысяч раков

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, двое браконьеров ловили раков, используя запрещенные орудия лова. У них изъята лодка с мотором, 163 раколовки, свыше 2 тысяч раков и более одной тысячи особей разных видов рыбы.По факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное. Задержанным грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.Как пояснил в полиции, ловить раков в Саратовской области разрешено до 15 августа. Но в соответствии с правилами у одного рыбака должно быть не более трех раколовок. Их длина, ширина, высота и диаметр не должны превышать 80 см. Кроме того, рака длиной менее 10 см следует выпустить обратно в реку.Фото https://i.ytimg.com