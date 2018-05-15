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Саратовцы смогут сфотографироваться в кресле директора музея Федина

Новости
Саратовцы смогут сфотографироваться в кресле директора музея Федина


"Литературные герои в городе С…" - программу с таким названием готовят сотрудники Государственного музея К.А.Федина для своих посетителей в Ночь музеев–2018.

По информации организаторов, 19 мая с 18.00 до 24.00 в музее для вас будет работать 5 площадок. Так, посетителей ждут театрализованные экскурсии и квесты по основной экспозиции. Вход на нее свободный.

Также посетителей приглашают на интерактивную выставку-приключение «Барабашка, или Обещано большое вознаграждение!». Гостей музея ждет увлекательное путешествие по выставке, где можно пройти прямо сквозь картинную раму, узнать какие предметы в разное время забыл завхоз, поискать клад вместе с Барабашкой и многое другое. Кроме того, для детей и взрослых проведут мастер-классы "Барабашкины поделки".

Сотрудниками музея будут также организованы квесты по городу "Нет, это не Рио-де-Жанейро".

Большая праздничная программа запланирована на усадьбе музея. С 18.00 до 19.00 здесь будет работать школа танцев "Танго на Волге". Затем перед посетителями пройдет калейдоскоп творческих коллективов, каждый из которых уникален и неповторим по-своему. В их числе клуб исторического танца "Фалькор", группа "Плезантвилль", театр танцев Фламенко, школа восточного и трайбл-танца "Лодос", группа "Funk Strike boom", "Super Instrumental", Баян-шоу от Павла Леонтьева и так далее. Жителей города ждет встреча с литературными героями, игры-викторины.

Изюминкой вечера станет эксклюзивная экскурсия в кабинет директора. Все желающие смогут посидеть в кресле руководителя музея, сделать памятные фотографии.

Фото http://ночьмузеев.культура.рф