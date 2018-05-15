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В Елшанке по крику нашли похищенного павлина

Новости / ЧП
В Елшанке по крику нашли похищенного павлина


В Саратове раскрыли кражу животных из сквера Победы на улице Лебедева- Кумача.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, с заявлением о краже в полицию обратился управляющий зоопарка. Он рассказал, что в ночь на 11 мая неизвестные повредили замок вольера, украли самца павлина и черного ягненка. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Вскоре полицейскими был установлен автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. Похищенных животных обнаружили в одном из частных подворий в поселке Елшанка. Обнаружить себя помог сам павлин, который, оказавшись в незнакомой обстановке, громко кричал на всю округу. Уже на следующее утро после происшествия животных вернули обратно в вольер.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.