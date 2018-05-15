Саратовцев приглашают поучаствовать в благоустройстве Андреевских прудов
Экологическая акция «Зеленая весна 2018» пройдет 16 мая.
В рамках мероприятия планируется собрать и вывезти оставшийся после отдыха горожан мусор и благоустроить родник. В акции примут участие более
40 сотрудников компании «Мехуборка-Саратов». Кроме того, предприятие предоставит всем желающим перчатки, инвентарь, мешки для сбора отходов, организует его вывоз.
Организаторы приглашают всех желающих проявить свою активную гражданскую позицию, присоединиться к экологической акции и внести свой вклад в дело охраны окружающей среды. Начало - в 14.00.
Фото http://www.vkrasnoufimske.ru