При пожаре в Самойловке погибла 77-летняя женщина
Ее супруг госпитализирован с ожогами.
По информации СУ СКР по Саратовской области, возгорание в частном доме произошло сегодня ночью. Во время происшествия 78-летнему хозяину жилища
удалось покинуть дом, с ожогами его госпитализировали в лечебное учреждение. Его супруга скончалась на месте.
По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том
числе, причины пожара. Назначено судебно-медицинское исследование.
Фото http://obyektiv.press