В Балашове местная жительница предстанет перед судом за убийство

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По данным следствия, утром 1 марта 2018 года в квартире одного из домов города Балашова между потерпевшим, 1969 года рождения, и хозяйкой жилища (обвиняемой), произошла ссора. В ходе конфликта, возникшего из-за ее отказа пойти в магазин за спиртным, мужчина применил к ней насилие. Дождавшись, когда «обидчик» уснет, женщина кухонным ножом нанесла ему два удара в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.Несмотря на непризнание обвиняемой своей вины, следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие ее в инкриминируемом преступлении. В настоящее время следственными органами собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.