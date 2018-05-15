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В Балашове местная жительница предстанет перед судом за убийство

Новости
В Балашове местная жительница предстанет перед судом за убийство

Следственный отдел по городу Балашов СУ СК РФ по Саратовской области завершил расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы, 1971 года рождения, в убийстве.

По данным следствия, утром 1 марта 2018 года в квартире одного из домов города Балашова между потерпевшим, 1969 года рождения, и хозяйкой жилища (обвиняемой), произошла ссора. В ходе конфликта, возникшего из-за ее отказа пойти в магазин за спиртным, мужчина применил к ней насилие. Дождавшись, когда «обидчик» уснет, женщина кухонным ножом нанесла ему два удара в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Несмотря на непризнание обвиняемой своей вины, следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие ее в инкриминируемом преступлении. В настоящее время следственными органами собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.