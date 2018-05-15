22 мая в Академопере открывается XXXI Собиновский музыкальный фестиваль.

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Ключевым событием фестиваля, определившим его вектор, станет мировая премьера балета «ВЕШНИЕ ВОДЫ» на музыку В. Кобекина, посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, которая пройдет в рамках фестиваля 23 мая. Это первая балетная партитура композитора, созданная специально по заказу Саратовского театра. Хореограф-постановщик заслуженный деятель искусств Карелии Кирилл Симонов продемонстрирует свое видение повести Ивана Тургенева в неоклассическом балете и в образах, как будто только что сошедших с подиумных вечеринок мировых столиц моды. В постановке задействована вся балетная труппа театра. Дирижер-постановщик спектакля – Юрий Кочнев. Художники спектакля Екатерина Злая и Александр Барменков.Концерт-открытие фестиваля состоится 22 мая. На нем прозвучат кантатно-ораториальные и симфонические произведения русских композиторов в исполнении Губернского театра хоровой музыки, Концертного оркестра духовых инструментов «Волга-бэнд», солистов, хора и симфонического оркестра театра. Концерт откроется звучанием кантаты «Песнь о вещем Олеге», написанной Н. Римским-Корсаковым к столетию со дня рождения А.С. Пушкина (1899 г.). Продолжат концерт поражающая своей легкостью и невесомостью «Весенняя кантата» Г. Свиридова, сцены из опер «Мазепа» П. Чайковского и «Руслан и Людмила» М. Глинки. Одной из интереснейших страниц открытия фестиваля станет исполнение музыки Альфреда Шнитке к фильму Ю. Кары «Мастер и Маргарита» – это последняя работа композитора для кино. Дирижером концерта традиционно выступит Юрий Кочнев.28 мая зрителей фестиваля ждёт еще одно уникальное событие - впервые в Саратове на сцене театра оперы и балета выступит балетная труппа театра «Кремлевский балет» с красочным спектаклем «Руслан и Людмила» на музыку М. Глинки и В. Агафонникова. Это исключительная возможность увидеть полноценную московскую постановку, с привезенными декорациями и костюмами.С участием гастролеров из Большого, Мариинского театров, «Новой оперы» и «Геликон-оперы» прозвучат три спектакля русской оперной классики: «Князь Игорь» А. Бородина, «Пиковая дама» П. Чайковского и «Русалка» А. Даргомыжского. В балетных спектаклях «Дон Кихот» и «Щелкунчик» главные партии исполнят солисты Большого театра Республики Беларусь – Екатерина Олейник (Китри), Константин Героник (Базиль) и Михайловского театра – Вероника Игнатьева (Маша) и Иван Зайцев (Принц).За дирижерский пульт на фестивале встанут художественный руководитель и главный дирижёр Академического симфонического оркестра Московской филармонии народный артист СССР, профессор Юрий Симонов – в опере «Князь Игорь» А. Бородина и заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, народный артист Республики Беларусь Александр Анисимов – в «Пиковой даме» П. Чайковского.Согласно заявленной теме фестиваля на XXXI Собиновском пройдут сразу два литературно-музыкальных вечера: 26 мая с композицией «Метель» по повести А. Пушкина на музыку Г. Свиридова на сцену выйдет Народный артист России Евгений Князев; 4 июня с уникальной авторской программой «Близкие и далекие» выступят современные поэты Екатерина Яшникова и Константин Потапов, а поэтесса Ольга Гайдук завершит этот вечер прочтением своих литературных произведений.В рамках популярного Конкурса конкурсов вокалистов 12 молодых солистов из разных уголков нашей Родины и стран зарубежья продемонстрируют публике свои вокальные таланты в исполнении народных песен, романсов, а также арий из опер русских и зарубежных композиторов. Конкурс пройдет в два тура. Дирижировать вторым туром будет заслуженный артист республики Северная Осетия – Алания заслуженный артист России Леонид Корчмар из Мариинского театра.В Голубой гостиной театра романсы на стихи русских поэтов исполнит оперный певец, педагог народный артист СССР Леонид Сметанников в программе «Твой голос ласковый и нежный».Завершится XXXI Собиновский музыкальный фестиваль 6 июня заключительным концертом с участием солистов саратовской оперы и лауреатов Конкурса вокалистов, - сообщает пресс-служба областного министерства культуры.