В Саратове пройдет операция ГИБДД «Пешеход. Пешеходный переход»

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Акция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в том числе, в зоне расположения пешеходных переходов.С начала 2018 года на дорогах Саратова 138 пешеходов пострадали в ДТП.Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части, имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. В тоже время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил: запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.