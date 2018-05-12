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Прошлому и настоящему психиатрии посвятили выставку в Москве

Новости
Прошлому и настоящему психиатрии посвятили выставку в Москве


На Старом Арбате пройдет торжественное открытие выставки «Психиатрия: прошлое и настоящее». В мероприятии примут участие врачи, юристы, адвокаты, психологи, педагоги, представители власти и СМИ. В их числе будет президент Гражданской комиссии по правам человека Татьяна Мальчикова, которой предстоит озвучить официальную позицию организации по рациональному выходу из создавшейся ситуации с нарушениями прав человека в сфере душевного здоровья.

Выставка призвана привлечь внимание общественности не только к состоявшимся в прошлом массовым нарушениям прав человека в психиатрии, но и к продолжающемуся негативному воздействию в этой сфере на взрослых и детей. На выставке будут продемонстрированы уникальные факты и истории из жизни, рассказы более 160 жертв и экспертов, собранные в интервью для 4 документальных фильмов. Все они – горькие и яркие свидетельства о том, как люди становятся жертвами навязанных им психиатрических услуг, как начинают возрождаться в России карательные практики, используемые в психиатрии в фашистской Германии, как психиатрия помогает избавляться от неугодных людей и «надоевших» родственников. Ранее выставка уже побывала во всех европейских странах.