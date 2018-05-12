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В области привито от бешенства более 200 тысяч животных

Новости
В области привито от бешенства более 200 тысяч животных


Мобильные бригады ветеринарных врачей работают в населенных пунктах области и жилых кварталах крупных городов.

На территории области продолжается кампания по профилактике бешенства. По данным управления ветеринарии правительства области, за четыре месяца текущего года специалистами областной государственной ветеринарной службы выполнено 204 тысячи прививок животным различных видов. В том числе вакцинации подвергнуто 29 тысяч собак и 24 тысячи кошек.

Иммунизация выполняется в ежедневном режиме. Вакцинация выполняется в ветеринарных лечебницах и районных станциях по борьбе с болезнями животных. Также работают мобильные бригады ветеринарных врачей в населенных пунктах области и жилых кварталах крупных городов. Восприимчивое к бешенству поголовье сельхозживотных прививается в ходе подворных обходов в рамках плановых противоэпизоотических мероприятий.

Фото http://legmannews.com