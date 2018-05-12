В области засеяно более 754 тысяч гектаров яровых культур
К севу приступили все районы Саратовской области.
По информации регионального минсельхоза, зерновые и зернобобовые посеяны на площади 475 тыс. га, технические - на 248 тыс. га, ранние овощные культуры - на 6,7 тыс. га, картофель посажен на 16,9 тыс. га. Практически завершены работы по закрытию влаги на зяби: боронование проведено на 2,6 млн га.
В числе передовых хозяйств посевной кампании - агрофирма «Рубеж» и ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачевского района, ООО «Карпенский 1» Краснокутского района, ООО «Репное» Балашовского района, КФХ «Ефименко Анатолий Иванович» Самойловского района, КХ «Рубин» Турковского района.
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