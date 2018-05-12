Временно ограничивается движение через железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова
В связи с ремонтными работами с 23:00 13 мая до 05:00 14 мая будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (автодорога Новоастраханское шоссе, Заводской район).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 6 км ст. Примыкание (5-ый Динамовский проезд, Заводской район).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.