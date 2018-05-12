Саратовца обвиняют в интернет-экстремизме
В отношении 21-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с 2015 по 2017 годы подозреваемый, используя страницы в социальной сети «ВКонтакте», разместил комментарии экстремистского характера, доступные неограниченному кругу лиц. Согласно экспертному исследованию указанные материалы содержали лингвистические и психологические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности.
Указанные файлы обнаружены сотрудниками полиции в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фото http://www.giport.ru