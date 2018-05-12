Пассажиры предлагают приобрести билеты в купейные вагоны со скидкой 60%
Предложение действует при покупке проездных билетов на 56 пассажирских поездов.
"АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") предлагает пассажирам воспользоваться специальной акцией "Черноморское побережье" и приобрести билеты на верхние полки купейных вагонов поездов дальнего следования со скидкой 60% от стоимости проезда на нижней полке. Совершить поездки по специальной цене можно с 27 мая по 14 июня 2018 года.
Предложение действует при покупке проездных билетов на 56 пассажирских поездов формирования АО "ФПК", курсирующих из Адлера, Анапы, Новороссийска и Ейска в города страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Саратов, Уфу, Мурманск и другие", - информирует служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.
При этом отмечается, что количество мест по специальным тарифам ограничено. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.
Фото https://sochipoplanu.ru