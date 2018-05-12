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В Саратове состоится финал танцевального конкурса "Волжский перепляс"

Новости


Завтра в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой состоится грандиозный финал областного смотра-конкурса хореографических коллективов по народному танцу «Волжский перепляс» уникального культурного проекта «Золотой фонд народного творчества»!

Проект проводится Саратовским областным центром народного творчества им. Л.А. Руслановой при поддержке министерства культуры Саратовской области.

«Волжский перепляс» – удивительный конкурс, посмотрев который можно представить всю красоту и мощь хореографического искусства нашей области. Из более чем 6700 участников (205 коллективов), показавших свое искусство в отборочных этапах, за главные призы в финале будут бороться 70 лучших коллективов из 27 районов Саратовской области, в которых выступит более 1200 участников.

Мастерство участников будет оценивать высококвалифицированное жюри, в числе которого балетмейстер «Образцового коллектива» танцевального ансамбля «Солнышко» Центра детского творчества Ленинского района МО «Город Саратов» С.В. Федорова, преподаватель Саратовского областного колледжа искусств Л.А. Глотова и заведующая сектором хореографии Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А.Руслановой, Почетный работник общего образования РФ Н.Г. Стрельцова.