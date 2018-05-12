«Ах, Андерсен!»: сила, скрытая в сердце
На сцене Старого ТЮЗа на Вольской состоялась премьера сказки «Ах, Андерсен!» режиссера, одного из ведущих актеров Саратовского академического театра драмы Юрия Кудинова.
Перед началом действия Юрий Николаевич пожелал зрителям хорошего просмотра и сказал, что будет счастлив, если эта история побудит ребят и их родителей к чтению или перечитыванию сказок чудесного датского писателя.
Вернувшись со старшим сыном со спектакля, взяли с полки любимый томик и засели за «Дикие лебеди». Ребенок выбрал название с закрытыми глазами. Главным желанием было продлить для себя очарование волшебного мира Ханса Кристиана Андерсена, бережно и с большой любовью воссозданного авторами постановки. Собственно, этот удивительный мир, особое обаяние которого заключается в вере в изначальную красоту человеческой души и гармонию жизни, в победу добра над злом, - и является главным в сказке Старого ТЮЗа.
В спектакле переплетаются два сюжета: сказка «Огниво» и автобиографические моменты жизни самого писателя. Маленького Ханса дразнят задиры-ровесники, агрессивно разбивая окна в его доме. А он выйдет из темноты, трогательно держа на вытянутых руках кораблик. Словно приглашая нас в плавание по увлекательному миру чудес и веры в то, что чудесна сама жизнь человека – от детства до старости. И проведет по этому пути уже повзрослевший сказочник. Как в сказках Андерсена реальное переплетается со сказочным, так и маленький Ханс превращается в волшебника, который сам будет помогать бравому солдату. Сказочник в исполнении Дмитрия Черныха внешне, кажется, не проявляет никаких эмоций. Но за его спокойствием и ровным голосом столько всего скрывается! И мягкая ирония по отношению к принцессе, и удивленное восхищение решительными поступками солдата. Волшебник по-детски непосредственно любуется всем, что нравится детям, оставаясь при этом взрослым. Вместе с бравым солдатом он вовсю кудесничают над созданием веселого волшебства. Ведь именно волшебство, как говорил Ханс Кристиан Андерсен, «блестящее, лучшее в мире золото, что блестит огоньком в детских глазах, звенит смехом из детских уст и уст родителей». Поэтому солдат забудет о добытом богатстве, предпочтя забрать с собой огниво. Вместе с волшебником он будет высекать искорки добра и нежности из сердца принцессы. Выпускник последнего курса Александра Григорьевича Галко Никита Матризаев изображает солдата основательно-серьезным и мудрым молодым мужчиной и в то же время сорванцом, подтрунивающим над принцессой-капризулей.
В спектакле Юрия Кудинова все взрослые – взрослые условно. Принцесса в исполнении выпускницы мастерской Татьяны Кондратьевой Алена Омельчук взбалмошная девчонка, которая симпатична даже своими капризами. Ее грубость по отношению к окружающим напускная. Поэтому трудотерапия «во сне» ее, конечно же, перевоспитает.
Отдельный спектакль в спектакле – сцены короля и первого министра. Чего стоит первый выезд сказочного правителя и его помощника. Надувая щеки, важно пыхтя, парочка утрированно-величаво объезжает свои владения на деревянном велике, что те детсадовцы. От игры заслуженной артистки России Елены Блохиной (король) не только наслаждение испытываешь, но и ощущаешь, что актриса словно приглашает тебя к соавторству при рождении чуда. А как тонко вторит ей Александр Андрющенко (первый министр)! Слежку за солдатом они превращают в увлекательный квест, а мешочек с гречкой, помощник-«путеводитель», под крики восторженной публики падает к ногам оглушительным взрывом.
Есть в новом спектакле Старого ТЮЗа и непосредственно дети. Студийцы Юрия Кудинова играют историю превращения обидчиков маленького Ханса в юных поклонников Ханса-волшебника, объединившихся с ним в танцевальном порыве («ах, Андерсен!»). По сути, историю о том, как настойчивая вера в чудо способна оживлять неживое, вдыхать душу в самое бездушное.
Чудесный мир Андерсена на сцене тонко и со вкусом обустраивает художник-постановщик Ольга Герр. Сверкающие фонариками домики парят в воздухе. В этом условном датском городе зритель видит и очарование вымысла, и волшебство быта. Фосфорическим светом сияют большие звезды-рыбы. И таких «сообщений», говорящих зрителю: «Сказка рядом, посмотри вокруг», - видимо-невидимо.
Спектакль Юрия Кудинова очаровывает своей простотой и музыкальностью. Динамичная смена событий не отпускает внимание публики ни на секунду. Победа добра над злом завораживает. В «Ах, Андерсен!» есть все, за что мы любим сказки великого датчанина. И еле уловимый горько-сладкий вкус повседневности, разбавленной чудом, в том числе.
«Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Неужели ты сам не видишь, как велика ее сила?.. И эта сила скрыта в ее сердце!». Слова старой лапландки о маленькой Герде из сказки «Снежная королева» смело можно адресовать и авторам спектакля «Ах, Андерсен!». Спасибо за чудо!
Елена Маркелова
Фото www.tvoysaratov.ru