В Воскресенском районе мужчина погиб в огне
За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 12 пожаров.
Вчера в полдень поступил сигнал о пожаре на даче в СНТ «Заря-2» Волжские Дали (Саратовский район). Площадь пожара составила 55 квадратных метров. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.
В семь вечера грели два частных домах в поселке Угольник Энгельсского района. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. На тушение выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава.
10 мая в 19 ч. 50 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в жилом 2-х квартирном доме в селе Березняки Воскресенского района. В результате пожара погиб мужчина 1958 г.р. Площадь пожара составила 54 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 3 человека личного состава.