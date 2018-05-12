В Саратове состоялся фестиваль «Мы рисуем Победу»
В преддверии одного из главных праздников страны – Дня Победы советского народа в Великой Отечественно войне, в сквере Дружбы народов Саратова прошел детский фестиваль «Мы рисуем Победу!», организованный региональным центром допризывной подготовки молодежи.
Ученики 17 школ города соревновались в мастерстве рисунка на асфальте и создавали свой неповторимый образ Победы.
По итогам конкурса определены победители:
- I место – команда «Правнуки Победы» МОУ «Лицей № 47»,
- II место - команда «Радуга» МОУ «СОШ № 22»,
- III место – команда «Апельсинки» МОУ «Гимназия № 58».
Творческие коллективы регионального центра допризывной подготовки молодежи подготовили для участников мероприятия праздничный концерт.
Во время мероприятия школьники приняли участие в викторине на знание истории Великой Отечественной войны, вспомнили и спели любимые песни военных лет, потанцевали и поиграли в подвижные игры с ведущими. Самые активные участники получили сладкие призы.
В ходе праздника ребятам был продемонстрирован мастер-класс сборки - разборки автомата Калашникова, каждому желающему был нанесен аквагрим с символикой России.