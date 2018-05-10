Балашов готовится к проведению II фестиваля «Театральное Прихоперье»
Форум состоится с 25 июня по 3 июля и будет приурочен к празднованию 100-летия Балашовского драматического театра.
Как сообщает министерство культуры области, в эти дни для балашовцев и гостей города будут представлены театральные постановки ведущих театральных трупп России. Помимо уже известных местным любителям театра по первому фестивалю Государственного театра наций, МХТ им. А.П.Чехова, Государственного академического Большого театра России, Московского государственного института культуры «Мастерская Н.Л.Скорика», в Балашове планируется выступление Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова.
В 2018 году география фестиваля расширяется. В Балашов приедут Волгоградский музыкально-драматический казачий театр, Пензенский областной драматический театр им. А.В.Луначарского, Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского, Тамбовский государственный академический ордена «Знак Почета» драматический театр. Саратовсую область представят театр драмы имени И.А.Слонова, театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева, театр оперы и балета, Балаковский театр юного зрителя, Саратовский театр кукол «Теремок», областной театр оперетты, драматический театр г.Вольска.
Показ фестивальных спектаклей будет проходить на основной сцене театра и открытой сцене в Театральном парке.
В день открытия фестиваля в центре Балашова пройдет массовое красочное карнавальное шествие. Закрытие фестиваля запомнится большим юбилейным концертом, посвященным 100-летию Балашовского драматического театра, который пройдет на открытой сцене в Театральном парке.