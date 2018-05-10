Любителей живописи приглашают на выставку «Новое искусство для новых людей»
В экспозиции, которая открывается 11 мая в Энгельсской картинной галерее, будут представлены работы художника Александра Гнутова.
Как отмечает пресс-служба Радищевского музея, творческий путь нашего земляка связан с практиками новейших течений в искусстве. Его творчество во всех формах (видеоарт, перформанс, объекты, графика) метафорично и очень остро выражает мироощущение современного человека.
"Александр Гнутов больше чем художник, он маг и волшебник, создатель авторской мифологии, основанной на древнерусской культуре, языческой и христианской, - презентуют выставку организаторы. - Герои его произведений – это герои его личного эпоса, сопровождаемые природными и божественными силами. Этот удивительный мир автора является зрителю в восхитительных рисунках, с невероятно тонким орнаментом и уникальной техникой письма маркером".
Выставка представит графические работы и видеоарт.