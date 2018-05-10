10 Мая 2018 00:06 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 10 мая
Балашов готовится к проведению II фестиваля «Театральное Прихоперье»
17:17 | 10 мая
Любителей живописи приглашают на выставку «Новое искусство для новых людей»
16:30 | 10 мая
В Саратовской области оперативно-профилактическое мероприятие «Биосфера»
15:47 | 10 мая
На территории области установлен особый противопожарный режим
15:00 | 10 мая
С 18 по 23 мая в Саратове пройдет IV Всероссийский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах имени Ивана Паницкого
14:10 | 10 мая
Саратов посетит посол ФРГ в Российской Федерации
13:13 | 10 мая
Участники парада на Красной площади проведут показательные выступления на Театральной площади
12:22 | 10 мая
Пассажиры могут совершить поездки на Черное море по специальным ценам
11:33 | 10 мая
Саратовцев приглашают на показы военных фильмов
10:43 | 10 мая
На дорогах Саратова пройдет операция «Внимание, школьные каникулы!»
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Любителей живописи приглашают на выставку «Новое искусство для новых людей»

Новости / Культура
Любителей живописи приглашают на выставку «Новое искусство для новых людей»

В экспозиции, которая открывается 11 мая в Энгельсской картинной галерее, будут представлены работы художника Александра Гнутова.

Как отмечает пресс-служба Радищевского музея, творческий путь нашего земляка связан с практиками новейших течений в искусстве. Его творчество во всех формах (видеоарт, перформанс, объекты, графика) метафорично и очень остро выражает мироощущение современного человека.

"Александр Гнутов больше чем художник, он маг и волшебник, создатель авторской мифологии, основанной на древнерусской культуре, языческой и христианской, - презентуют выставку организаторы. - Герои его произведений – это герои его личного эпоса, сопровождаемые природными и божественными силами. Этот удивительный мир автора является зрителю в восхитительных рисунках, с невероятно тонким орнаментом и уникальной техникой письма маркером".

Выставка представит графические работы и видеоарт.