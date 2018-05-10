В Саратовской области оперативно-профилактическое мероприятие «Биосфера»
В ее рамках сотрудниками полиции выявлено 127 фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов, возбуждено 16 уголовных дел.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, всего у нарушителей обнаружено 395 единиц орудий лова. Из них 17 косынок, 133 сети общей длиной 5830 метров, 39 лодок, 180 раколовок, 6 рыбацких костюмов, одно подводное ружье.
Кроме того, изъято 1196 карасей, 286 лещей, 1231окунь, 958 плотвы, 5 голавлей, 68 щук, 12 судаков, 4455 раков, 46 линей, 87 густеры, 93 чехони, 75 красноперок, сазан и язь.