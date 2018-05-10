На территории области установлен особый противопожарный режим
С дополнительными рекомендациями к населению обратился начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области Игорь Качев.
В обращении генерал-майор отмечает, на период действия особого противопожарного режима, который введен из-за установившейся сухой погоды, устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, гражданам запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, природным паркам, населенным пунктам. Также они не должны посещать леса и проезжать по лесным массивам не по дорогам общего пользования.
Особый противопожарный режим введен с 5 мая до 3 июня. МЧС региона напоминает, что в этот период увеличиваются штрафные санкции за нарушения требований правил противопожарного режима в Российской Федерации. В случае перехода огня на лесные насаждения и причинения в результате данного пожара крупного ущерба (более 50 тыс. руб.) виновные лица подлежат уголовной ответственности.
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