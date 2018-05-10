С 18 по 23 мая в Саратове пройдет IV Всероссийский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах имени Ивана Паницкого

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Конкурс учрежден министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Саратовской области. Организаторы – Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова и Саратовский областной учебно-методический центр. Конкурс проводится в рамках Детских и юношеских Ассамблей искусств."В 2018 году исполняется 45 лет с момента проведения в Саратове первого конкурса, посвященного творчеству нашего выдающегося земляка –Ивана Яковлевича Паницкого. Его имя хорошо знакомо любому, кто хоть раз соприкоснулся с баяном, познакомился с баянной музыкой. Он был одним из тех, кто формировал художественную культуру нашего народа, был «властителем душ» для многих наших соотечественников. Самостоятельно освоив сначала гармонику, а затем и баян, Паницкий сумел достичь таких профессиональных результатов, которых нечасто достигают профессионально обучающиеся музыканты.В разные годы он работал в краевом радиокомитете, ТЮЗе, музыкальном техникуме и Саратовской областной филармонии. В составе концертных бригад Иван Яковлевич объездил значительную часть Советского Союза. С неизменным успехом он выступал на сценах столичных городов, по центральному радио. Его искусство было необычайно популярно в стране. Иваном Яковлевичем написано большое количество обработок народных песен, переложений классических произведений, обработок популярных мелодий. Его творческое наследие сыграло незаменимую роль в развитии баянного искусства и сегодня является украшением концертных программ современных музыкантов-исполнителей.Традиция проведения конкурсов его имени берет свое начало в 1973 году, когда по инициативе кафедры народных инструментов Саратовской консерватории и ее заведующего – заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Валерия Петровича Ломако – состоялся первый конкурс студентов музыкальных вузов Поволжья.Поначалу это были конкурсы исключительно баянистов, но со временем к участию были приглашены и исполнители на струнных народных инструментах. Конкурсы И.Я. Паницкого проходили каждые два года и стали той творческой площадкой, на которой происходило общение музыкантов из разных городов, шел обмен опытом, оттачивалось исполнительское мастерство студентов и преподавателей. Председателем жюри на первом и последующих конкурсах неизменно был заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Николай Яковлевич Чайкин.В 1995 году конкурс получает всероссийский статус, а с 2011 года вновь начинает проводиться на регулярной основе. Конкурсы собирают более сотни участников различных возрастных категорий, а в составе жюри работают известные музыканты и педагоги: народный артист РФ, профессор Ф.Р. Липс (Москва), народный артист РФ, профессор А.А. Цыганков (Москва), профессор А.А. Горбачев (Москва), народный артист РФ, профессор В.П. Круглов (Москва), заслуженный артист РФ, профессор О.М. Шаров (Санкт-Петербург), заслуженный деятель искусств России, профессор В.И. Голубничий (Нижний Новгород), народный артист РФ, профессор А.С. Данилов (Ростов-на-Дону), заслуженный работник высшей школы, профессор Л.В. Варавина (Ростов-на-Дону) и другие.В настоящее время конкурс проводится по номинациям баян-аккордеон и домра-балалайка в четырех категориях: учащиеся ДМШ, ДШИ (9–12 лет); учащиеся ДМШ, ДШИ (13–16 лет); студенты профессиональных образовательных организаций; студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры организаций высшего образования. Для участников всех категорий (за исключением самой младшей) обязательным является исполнение произведения И.Я. Паницкого, а для участников старшей возрастной категории конкурс проводится в три тура. Обязательным условием третьего тура является выступление с симфоническим оркестром, либо оркестром русских народных инструментов.Конкурс продолжает развиваться, постоянно расширяется его география, меняется формат конкурса, который с 2018 года получил статус открытого.В этом году свои заявки на участие в IV Всероссийском открытом конкурсе исполнителей на народных инструментах имени И.Я Паницкого прислали 218 юных и молодых музыкантов из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Владимира, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Курска, Ижевска, Кирова, Липецка, Махачкалы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Пензы, Пскова, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Тамбова, Тулы, Твери, Уфы; городов Саратовской, Пензенской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Московской, Самарской, Тверской, Иркутской областей, Ставропольского края; а также Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики.В работе жюри конкурса примут участие известные деятели культуры. Возглавит жюри номинации баян-аккордеон Фридрих Робертович Липс, народный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой баяна и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных. В состав жюри номинации войдут: Владимир Евгеньевич Орлов, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова; Абузар Анварович Фазуйллин, заслуженный артист Республики Татарстан, профессор, заведующий кафедрой народных инструментов Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова; Владимир Васильевич Грачев, заслуженный артист Республики Башкортостан, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова; Вячеслав Юрьевич Бондаренко, доцент, проректор по учебной работе Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова.Председателем жюри номинации домра-балалайка станет Александр Андреевич Цыганков, народный артист РФ, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. В состав жюри номинации домра-балалайка войдут: Андрей Александрович Горбачев, профессор, заведующий кафедрой народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных; Виктор Иванович Егоров, заслуженный артист РФ, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова; Артем Александрович Усов, доцент кафедры народных инструментов Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова, кандидат искусствоведения; Александр Викторович Дормидонтов, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова.Открытие конкурса состоится 18 мая в 18.00 в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, в концерте примут участие известные музыканты – народный артист России, профессор Александр Цыганков (домра), профессор Андрей Горбачев (балалайка), заслуженный артист республики Башкортостан, профессор Владимир Грачев (баян), а также Оркестр русских народных инструментов Саратовской консерватории (художественный руководитель и дирижер – К.Ершов) и Ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» Городского Дворца творчества детей и молодежи г. Саратова (художественный руководитель – С. Самусенко).Конкурсные прослушивания участников номинаций пройдут с 19 по 22 мая в залах консерватории. В рамках конкурса состоятся Всероссийские научные чтения, мастер-классы. Завершится конкурс 23 мая Гала-концертом и церемонией награждения победителей", - сообщает пресс-служба областного министерства культуры.