Саратов посетит посол ФРГ в Российской Федерации
С 12 по 14 Рюдигер фон Фрич примет участие в Днях Германии в Саратове.
Как сообщает министерство информации и печати области, 13 мая немецкая делегация побывает в Евангелическо-Лютеранской общине и примет участие в церемонии освящения евангелическо-лютеранской Церкви св. Марии Архиепископом Дитрихом Брауэром.
Затем гость поприветствует участников детского футбольного турнира среди команд Саратовской области в Саратовской школе олимпийского резерва по футболу «Сокол». В этот же день он побывает в Энгельсе, где посетит центр немецкой культуры, Энгельсское общество немцев «Возрождение», а также государственный исторический архив немцев Поволжья.
14 мая господин фон Фрич побывает в гимназии №1 Саратова. Он встретится с педагогическим коллективом и вручит немецкие дипломы 12 ученикам гимназии.
После этого посол отправится в Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, побывает на экскурсии в музее СГУ и проведет встречу со студентами на тему «Актуальные германо-российские отношения».
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