Участники парада на Красной площади проведут показательные выступления на Театральной площади
Мероприятие запланировано на 13 мая.
По информации пресс-службы городской администрации, 9 мая в Параде Победы на Красной площади Москвы принял участие парадный расчет Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии. Представители данного высшего военного учебного заведения впервые с 1996 года представили Саратовскую область в важнейшем общественно-политическом мероприятии. Они пронесли по главной площади страны Боевое знамя с изображением символов Саратова и Росгвардии.
В ближайшую субботу на Театральной площади состоятся показательные выступления парадного расчета, военного оркестра, роты почетного караула и группы специального назначения военного института.
Начало в 11.00.
Фото http://rosgvard.ru