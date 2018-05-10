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Участники парада на Красной площади проведут показательные выступления на Театральной площади

Новости
Участники парада на Красной площади проведут показательные выступления на Театральной площади


Мероприятие запланировано на 13 мая.

По информации пресс-службы городской администрации, 9 мая в Параде Победы на Красной площади Москвы принял участие парадный расчет Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии. Представители данного высшего военного учебного заведения впервые с 1996 года представили Саратовскую область в важнейшем общественно-политическом мероприятии. Они пронесли по главной площади страны Боевое знамя с изображением символов Саратова и Росгвардии.

В ближайшую субботу на Театральной площади состоятся показательные выступления парадного расчета, военного оркестра, роты почетного караула и группы специального назначения военного института.

Начало в 11.00.

Фото http://rosgvard.ru