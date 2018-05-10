Пассажиры могут совершить поездки на Черное море по специальным ценам
На Приволжской железной дороге проводится акция "Море ждет!".
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с 8 по 18 мая на билеты в купейные вагоны ряда поездов АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в сообщении с Адлером действуют специальные цены – от 1799 рублей.
Совершить поездки по акции "Море ждет!" можно в мае-июне года из Астрахани, Волгограда, Саратова в Адлер и в обратном направлении.
Так, стоимость проезда из Саратова в Адлер в период с 15 по 29 июня составит от 2199 рублей.
Количество мест по специальным тарифам ограничено. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.
Фото https://sarnovosti.ru