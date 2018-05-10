10 Мая 2018 00:06 ЧЕТВЕРГ
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12:22 | 10 мая
Пассажиры могут совершить поездки на Черное море по специальным ценам
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Пассажиры могут совершить поездки на Черное море по специальным ценам

Новости
Пассажиры могут совершить поездки на Черное море по специальным ценам


На Приволжской железной дороге проводится акция "Море ждет!".

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с 8 по 18 мая на билеты в купейные вагоны ряда поездов АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в сообщении с Адлером действуют специальные цены – от 1799 рублей.

Совершить поездки по акции "Море ждет!" можно в мае-июне года из Астрахани, Волгограда, Саратова в Адлер и в обратном направлении.

Так, стоимость проезда из Саратова в Адлер в период с 15 по 29 июня составит от 2199 рублей.

Количество мест по специальным тарифам ограничено. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.

Фото https://sarnovosti.ru