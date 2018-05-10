Саратовцев приглашают на показы военных фильмов
Сегодня в кинозале «На Рижской» продолжатся сеансы в рамках проекта «Семейные киночетверги».
По информации областного киновидеоцентра, сегодняшние кинопоказы будут посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В 14.00 зрители увидят отечественную киноновинку «Собибор» (12+). Фильм основан на реальных событиях и повествует о единственном в истории войны 1941-1945 гг. успешном побеге пленных из нацистского концлагеря.
На 16.00 запланирован показ военной драмы «Рябиновый вальс» (16+) режиссеров Александра Смирнова и Алены Семеновой. Кинолента основана на реальных событиях Великой Отечественной войны – разминировании Вологодской области в 1944-1946 годах специально подготовленными саперами – 17-20-летние девушками. В центре сюжета – история любви командира спецподразделения и матери-одиночки, чей муж погиб на фронте.
Фото https://patriot-rus.ru