10 Мая 2018 00:06 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 10 мая
Балашов готовится к проведению II фестиваля «Театральное Прихоперье»
17:17 | 10 мая
Любителей живописи приглашают на выставку «Новое искусство для новых людей»
16:30 | 10 мая
В Саратовской области оперативно-профилактическое мероприятие «Биосфера»
15:47 | 10 мая
На территории области установлен особый противопожарный режим
15:00 | 10 мая
С 18 по 23 мая в Саратове пройдет IV Всероссийский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах имени Ивана Паницкого
14:10 | 10 мая
Саратов посетит посол ФРГ в Российской Федерации
13:13 | 10 мая
Участники парада на Красной площади проведут показательные выступления на Театральной площади
12:22 | 10 мая
Пассажиры могут совершить поездки на Черное море по специальным ценам
11:33 | 10 мая
Саратовцев приглашают на показы военных фильмов
10:43 | 10 мая
На дорогах Саратова пройдет операция «Внимание, школьные каникулы!»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

На дорогах Саратова пройдет операция «Внимание, школьные каникулы!»

Новости
На дорогах Саратова пройдет операция «Внимание, школьные каникулы!»


Мероприятия в ее рамках пройдут с 10 мая по 10 июня в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

По информации ГИБДД города, за 4 месяца текущего города было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 28 детей получили травмы различной степени тяжести. 14 ДТП произошло с участием детей-пассажиров из-за нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств.

В ведомстве предупреждают, что традиционно во время летних каникул увеличивается статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, поскольку в этот период они больше времени проводят на свежем воздухе. В ходе профилактических мероприятий инспекторы ДПС усилят контроль при надзоре за движением, в отношении нарушителей в обязательном порядке будут приниматься меры административного воздействия.

Сотрудники Госавтоинспекции посетят родительские собрания, на которых особое внимание уделят вопросу безопасного поведения на дорогах, использованию светоотражающих элементов, а родителям-водителям еще раз напомнят о правилах перевозки детей и подростков в автомобилях. В общеобразовательных учреждениях сотрудниками ГИБДД также будут проведены беседы и викторины, направленные на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дорогах. Совместно с представителями СМИ пройдут целевые профилактические рейды и информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на повышение дорожного движения и обеспечение безопасности детей на дорогах.

Госавтоинспекция города Саратова обращается ко всем взрослым с настоятельной просьбой уделить время детям и рассказать о том, что неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения – гарантия безопасности на дороге.

Фото http://mouscohviiivida.ucoz.ru