На дорогах Саратова пройдет операция «Внимание, школьные каникулы!»

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По информации ГИБДД города, за 4 месяца текущего города было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 28 детей получили травмы различной степени тяжести. 14 ДТП произошло с участием детей-пассажиров из-за нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств.В ведомстве предупреждают, что традиционно во время летних каникул увеличивается статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, поскольку в этот период они больше времени проводят на свежем воздухе. В ходе профилактических мероприятий инспекторы ДПС усилят контроль при надзоре за движением, в отношении нарушителей в обязательном порядке будут приниматься меры административного воздействия.Сотрудники Госавтоинспекции посетят родительские собрания, на которых особое внимание уделят вопросу безопасного поведения на дорогах, использованию светоотражающих элементов, а родителям-водителям еще раз напомнят о правилах перевозки детей и подростков в автомобилях. В общеобразовательных учреждениях сотрудниками ГИБДД также будут проведены беседы и викторины, направленные на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дорогах. Совместно с представителями СМИ пройдут целевые профилактические рейды и информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на повышение дорожного движения и обеспечение безопасности детей на дорогах.Госавтоинспекция города Саратова обращается ко всем взрослым с настоятельной просьбой уделить время детям и рассказать о том, что неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения – гарантия безопасности на дороге.Фото http://mouscohviiivida.ucoz.ru