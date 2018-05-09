В День Победы саратовцы возложат цветы к памятнику Лидии Руслановой

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Не менее важными были на фронте особые подразделения – это фронтовые концертные бригады. Они сражались песней, шуткой, танцем.С первых дней ВОВ на фронт в составе одной из лучших концертных бригад отправилась наша землячка, исполнительница народных песен Лидия Андреевна Русланова. Артисты работали под бомбежками, в окопах, госпиталях, давали ежедневно по 6 концертов.Весной 1945 года Л.А. Русланова вместе с наступающей Армией прибыла в ещё не освобождённый от гитлеровских войск Берлин. Первое выступление русских артистов в Берлине состоялось 2 мая 1945 года, у стен Рейхстага. Больше всего солдаты просили исполнить знаменитые «Валенки», и певица объявила: «А сейчас – Валенки, не подшиты, стареньки, которые до самого Берлина дошагали!». Солдаты заказывали свои песни – кто сибирские, кто про Волгу-матушку – и концерт продолжался до поздней ночи. После концерта Русланова углём поставила свою подпись на колонне Рейхстага рядом с фамилиями солдат. Всего на фронтах Великой Отечественной войны она дала более 1120 концертов.24 августа 1945 года маршал Г.К. Жуков подписал приказ о награждении Лидии Андреевны Руслановой орденом Отечественной войны I степени.После войны Лидия Андреевна прожила долгую и нелегкую жизнь, но песня всегда жила в ее сердце.27 марта 2018 года в г. Саратове на терассе здания ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой» состоялось торжественное открытие памятника певице. Оно стало важным культурным событием для всех жителей области, ведь теперь у всех ныне живущих есть место, куда можно придти поклониться таланту великой певицы.9 мая в 9.45 состоится церемония возложения цветов к памятнику Лидии Руслановой, как выражение благодарности за преданность русской песне, за ее любовь к родной земле!