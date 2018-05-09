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На Театральной площади Саратова состоялось торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона

Новости


На Театральной площади Саратова состоялось торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона и праздничная концертная программа с участием творческих коллективов областных учреждений культуры.

В 10 утра расчёты полиции, МЧС, Росгвардии, юнармии, войск гарнизона, кадетов, ветеранских организаций в парадной форме под звуки оркестра выстроились на площади. Всего – 1761 человек.

На почетных местах – главные участники всех торжественных мероприятий – ветераны Великой Отечественной войны.

Принимающий торжественное прохождение войск – начальник Саратовского территориального гарнизона, начальник 631 регионального учебного центра – полковник Валерий Мишнев. Командует парадом – заместитель начальника 631-го регионального учебного центра - подполковник Евгений Чалый. Парад начался с объезд войск, смотра парадных расчетов, приветствия подразделений, прохождения знаменной группы.

Далее состоялось торжественное прохождение войск саратовского территориального гарнизона. Завершил парад выступление сводного военного духового оркестра

Пришедшие на парад саратовцы увидели показательное выступление роты почетного караула Вольского военного института материального обеспечения. В строю - отличники учебы, активные участники военно-научной деятельности института, победители армейских олимпиад, призеры всероссийских спортивных соревнований, лучшие по службе войск.

Торжественные мероприятия продолжила праздничная концертная программа, с участием творческих коллективов областных учреждений культуры, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.