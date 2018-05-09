16 мая в Хвалынске начинается "Туриада"
С 16 по 19 мая 2018 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада-2018».
В нем примут участие 600 спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Торжественное открытие состоится 16 мая на территории Хвалынского горнолыжного курорта. Состязания продлятся 3 дня. Участников ждут первенство ПФО по спортивному туризму среди юниоров; соревнования по познавательному туризму: конкурс на лучшую разработку межрегионального туристского маршрута на территории ПФО, межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс презентаций туристских событий регионов ПФО, конкурс знаний о туризме; окружной конкурс туристских походов. Для ребят подготовлены культурная и экскурсионная программы.