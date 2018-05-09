На Саратовском НПЗ чествовали ветеранов

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Кроме ветеранов и сотрудников предприятия участие в торжественном мероприятии приняли представители министерства промышленности и энергетики Саратовской области, администрации Заводского района, а также учащиеся подшефных Роснефть-классов. Традиционно все собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Героям фронта и тыла Саратовского НПЗ.Приятным сюрпризом в этот день для ветеранов стало торжественное открытие после ремонта комнаты трудовой и боевой славы в здании Дворца культуры «Нефтяник». Ремонтные работы и обновление комнаты начались в ноябре 2017 года. Инициаторами проекта стало руководство предприятия и первичная профсоюзная организация. Реализация проекта велась под патронажем отдела социальных программ и корпоративной культуры. Проведены работы по ремонту помещений и обновлению экспозиции. До ремонта комната трудовой и боевой славы размещалась в одном зале, и историческая экспозиция завершалась на 80-х годах прошлого века. Теперь немалую часть экспозиции занимает современная история и перспективы развития предприятия. Комната оборудована современной акустической системой и мультимедийной техникой, благодаря чему появилась возможность трансляции на экране исторических фильмов и тематических презентаций для посетителей.Одним из новшеств экспозиции комнаты стало то, что наряду с историей завода, начинающейся с 1934 года (ввод в эксплуатацию предприятия), представлена и история основателей нефтепереработки в Саратовской области - история Дома братьев Нобель (завод Нобелей по нефтеперегонке работал с 1882-1918 гг. на нынешней территории Саратовского НПЗ).Проведена реставрация главной реликвии комнаты – Знамя Государственного Комитета обороны СССР. Оно было передано заводу на вечное хранение за подвиг работников, которые в годы Великой Отечественной войны, несмотря на жестокие бомбардировки завода вражеской авиацией, не прекращали производство топлива для фронта (каждый шестрой двигатель на фронте работал на топливе, произведенном на Саратовском НПЗ). Сделаны копии Знамя, одна из которых будет выставлена в новой знаменной витрине (оригинал знамени, по совету реставраторов, будет храниться в сложенном виде в специальном чехле). Второе Знамя традиционнобудет выноситься во время мероприятий 9 Мая и 22 июня. Также Комната пополнилась новыми экспонатами, которые предоставили работники и ветераны завода, жители Саратовской области, и историческими документами, обнаруженными во время ревизии архивов.После торжественной части для ветеранов и гостей был организован праздничный концерт «Мир памяти» с участием артистов Саратовского областного театра оперетты. На площадке у Дворца культуры была организована полевая кухня и творческие выступления сотрудников Саратовского НПЗ и первичной профсоюзной организации, участников детского клуба «Всезнайка» и русского народного хора ветеранов.Справка:Ветеранская организация Саратовского НПЗ создана при первичной профсоюзной организации более тридцати лет назад и является одной из самых крупных в области. На сегодняшний день в нее входит 825 бывших работников предприятия, из которых 3 участника ВОВ и 45 труженников тыла. Старейшему работнику завода, труженице тыла, Марии Михайловне Шороховой, в этом году исполнилось 100 лет. Ветераны принимают активное участие в общезаводских мероприятиях. Для них проводятся вечера отдыха, оказывается материальная помощь в разных жизненных ситуациях, организуются экскурсионные поездки, предоставляются билеты в кино и театры, выделяются санаторно-курортные путевки, предусмотрены денежные выплаты по случаю праздников. Ветеранов привлекает к наставничеству на предприятии, они оказывают консультационную помощь во время реализации крупных инвестиционных проектов.