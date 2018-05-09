В День Победы будет работать ряд пунктов продаж СПО «Спорт-Сервис» и «ПлатежЦентр»
9 мая станет выходным днем для всех отделений почтовой связи, за исключением отделений, работающих по режиму торгового центра местонахождения.
Также выходной день будет во всех пунктах продаж МУПП «СГЭТ».
В обычном режиме будут работать пункты ООО СПО «Спорт-Сервис», расположенные по адресам: в рынке «На Топольчанской», на остановке «Стадион «Волга», на ул. Московская, 58 (угол ул. Соборная).
Для остальных пунктов и павильонов СПО «Спорт-Сервис» 9 мая будет нерабочим днем.
Что касается пунктов продажи «ПлатежЦентра», то 9 мая будут работать все пункты, за исключением пунктов, расположенных по адресам: ул. Азина,44, проспект Энтузиастов, 64, 4-й Беговой проезд, 18/22, ул. М. Горького,51 и ул. Огородная, 158.