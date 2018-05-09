С начала года ежемесячные денежные выплаты в размере 9159 рублей получают 960 саратовских семей
В Саратовской области продолжается реализация инициатив Президента страны по выплатам на первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. С начала 2018 года ежемесячные денежные выплаты в размере 9159 рублей получают уже 960 саратовских семей.
Новая мера социальной поддержки семей с детьми введена с января 2018 года. Право на выплату имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 14 371,50 рублей в месяц.
Выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, всего в 2018 году в Саратовской области ею воспользуются родители 3,3 тысяч первенцев.
Основания, порядок назначения и осуществления новой выплаты, инициированной Президентом Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Прием заявлений с документами для назначения выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляют органы социальной защиты населения области и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.