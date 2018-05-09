В Саратове состоялись соревнования по спортивной рубке шашкой
6 мая в Заводском районе Саратова в парке Дружбы народов состоялись соревнования по спортивной рубке шашкой, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие организовано Саратовским отделением Межрегиональной общественной организации развития традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла» при непосредственном участии казачьих обществ и поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области, администрации Заводского района г. Саратова.
Проведению соревнований предшествовал большой концерт творческих коллективов школ №18, 66, 43. Центральное место в яркой концертной программе заняло выступление самодеятельного Театра казачьей и популярной песни «Россы» Дома культуры химиков города Саратова.
По сложившейся казачьей традиции соревнования начались с молитвы. На площади в этот солнечный день собралось порядка тысячи человек. Горожане подбадривали участников соревнований, подпевали задорным песням казаков.
Победителем соревнований стал казак Вадим Галицкий, 2-е и 3-е места заняли казаки Александр Степанов и Андрей Миронов.