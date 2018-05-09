Акция «Внимание – дети!» стартовала на Приволжской железной дороге 1 мая
В Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах Приволжской магистрали с 1 мая по 1 июня пройдет месячник по профилактике детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта «Внимание – дети!».
Традиционно специалистами ПривЖД совместно с сотрудниками полиции будет проводиться разъяснительная работа по соблюдению правил безопасности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры.
В рамках месячника пройдут открытые уроки в общеобразовательных учреждениях, совместные рейды железнодорожников и сотрудников МВД на транспорте по выявлению мест несанкционированных проходов через железнодорожные пути, а также запланированы экскурсии на объекты железнодорожного транспорта и распространение среди учащихся наглядной агитации.
Железнодорожники Приволжской магистрали в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Железная дорога – зона повышенной опасности! Будьте внимательны и осторожны!