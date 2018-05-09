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В саратовском Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Государственная граница великой державы»

Новости
В саратовском Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Государственная граница великой державы»

В саратовском Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Государственная граница великой державы».

Это партнерский проект Музея боевой и трудовой славы и Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

Участников мероприятия поздравил с открытием новой выставки заместитель начальника Пограничного управления ФБС РФ по Саратовской и Самарской областям полковник Андрей Шилов: «Совсем скоро многонациональный народ России встретит вековой юбилей учреждения пограничной охраны. За весь период существования пограничники показали себя надежными и верными защитниками границы. На современном этапе, нынешнее поколение пограничников, воспитанное на героическом примере своих предков, в условиях возрастающих современных угроз, с достоинством и честью несет службу, и выполняет задачу по защите и охране государственной границы». Он подчеркнул: «Символично, что наша экспозиция открывается в преддверии 73-й годовщины Великой Победы и именно здесь, в почитаемом саратовцами месте, в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы».

Директор Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» Борис Шинчук ответил: «Сегодня наша граница на замке. Это действительно так. Мы не задумываемся о том, что чувствуем себя спокойно, потому что граница, действительно, на замке. Ежегодно, 22 июня, мы приходим в училище МВД, потому что это было погранучилище, откуда уходили на войну молодые пограничники. Пограничники – героические люди, готовые собой заслонить свое Отечество, закрыть собою границу от врага. Это огромный труд, высокая ответственность и ежедневной подвиг. В Музее боевой и трудовой славы мы тоже несем службу, мы стоим на посту номер один, охраняя правду и память о подвигах тех, кто служил в разные годы».

Подполковник Николай Троян, служивший в пограничных войсках с 1973 по 2004 годы и прошедший службу от заместителя начальника пограничной заставы по политчасти до начальника отдела по воспитательной работе пограничного округа, рассказал, как приходилось принимать нелегкие решения. «Но для меня важнее было поддержать солдат. Когда они видели, что рядом с ними на том же бронетранспортере по тому же опасному пути рядом едет майор или полковник, ребята становились увереннее», - отметил он.

Её экспонаты рассказывают о возникновении службы на пограничных рубежах молодого Древнерусского государства и об основании Саратова как сторожевой крепости. Из материалов выставки посетители узнают о подвиге пограничника А. Бабушкина, имя которого было присвоено заставе, на которой он служил, о земляках, защищавших рубежи своего Отечества в самом начале Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.