В Саратове частично обрушилась кладка угла жилого дома
Вчера около семи вечера в МЧС поступило сообщение о частичном обрушении угла здания пятиэтажного общежития по адресу проспект Строителей, 27а. Пострадавших в результате происшествия нет.
На месте работает аэромобильная группировка Главного управления, спасатели областной и городской служб спасения. Дом оцеплен. Ведутся работы по обследованию здания, разборке упавших конструкций.
Люди, проживающие в доме, эвакуированы. В настоящее время они находятся в пунктах временного размещения.
На месте происшествия выезжали заместитель председателя правительства области Александр Буренин, начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области Игорь Качев, все службы жизнеобеспечения. В МЧС области создан оперативный штаб.
По факту обрушения угла здания организована доследственная проверка.
Фото http://64.mchs.gov.ru