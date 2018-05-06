Саратовцев приглашают отжаться 26 тысяч раз
Завтра на Театральной площади состоится спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы».
По информации пресс-службы городской администрации, суть мероприятия заключается в том, что участники одновременно будут выполнять отжимания. Количество отжиманий соответствует количеству мирных дней, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны. В текущем году это число составит 26663.
Также в рамках данного мероприятия именитые спортсмены Саратова – Артем Чеботарев, Вячеслав Максюта, Сергей Улегин проведут зарядку. Кроме того, будет организована развлекательная программа, которую представят культурные и спортивные коллективы.
Начало мероприятия - в 14.00. К участию приглашаются все желающие.
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