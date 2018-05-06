В Музее Боевой и Трудовой славы открылась выставка к 100-летию Михаила Алексеева
Сегодня в Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «М.Н. Алексеев. О войне, о творчестве, о жизни», посвящённая 100-летию со дня рождения писателя-фронтовика, Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина Саратовской области Михаила Николаевича Алексеева.
Через всю свою нелёгкую жизнь, полную испытаний, он пронёс трогательную любовь к родной земле, к русским людям, к красоте русской природы, к своей Родине – России. Михаил Николаевич – автор более 50 художественных произведений. По его произведениям были созданы фильмы, вошедшие в классику отечественного кинематографа: «Вишневый омут», «Журавушка», «Русское поле», «Хлеб – имя существительное», «Ради нескольких строчек».
В презентации новой выставки приняли участие научные сотрудники музеев Саратова. Главный хранитель Государственного музея К.А. Федина Маргарита Львовна Круглова рассказала об обширной коллекции предметов изобразительного искусства, рукописей, журналов и книг, среди которых видное место занимают произведения Михаила Николаевича Алексеева.
О жизни и судьбе писателя рассказал член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Васильевич Масян. Известный писатель, член Саратовского регионального отделения Союза писателей России Иван Михайлович Корнилов прочитал стихи и рассказал о личном знакомстве с М.Н. Алексеевым. Среди почетных гостей сегодня в зале была лауреат литературной премии имени М.Н. Алексеева, советник директора Государственного Исторического Архива Немцев Поволжья в г. Энгельсе Елизавета Моисеевна Ерина.
Подарком для участников мероприятия стали концертные номера, подготовленные лауреатом международных и всероссийских конкурсов Алексеем Асеевым.