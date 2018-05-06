В Музее Боевой и Трудовой славы открылась выставка к 100-летию Михаила Алексеева

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Через всю свою нелёгкую жизнь, полную испытаний, он пронёс трогательную любовь к родной земле, к русским людям, к красоте русской природы, к своей Родине – России. Михаил Николаевич – автор более 50 художественных произведений. По его произведениям были созданы фильмы, вошедшие в классику отечественного кинематографа: «Вишневый омут», «Журавушка», «Русское поле», «Хлеб – имя существительное», «Ради нескольких строчек».В презентации новой выставки приняли участие научные сотрудники музеев Саратова. Главный хранитель Государственного музея К.А. Федина Маргарита Львовна Круглова рассказала об обширной коллекции предметов изобразительного искусства, рукописей, журналов и книг, среди которых видное место занимают произведения Михаила Николаевича Алексеева.О жизни и судьбе писателя рассказал член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Васильевич Масян. Известный писатель, член Саратовского регионального отделения Союза писателей России Иван Михайлович Корнилов прочитал стихи и рассказал о личном знакомстве с М.Н. Алексеевым. Среди почетных гостей сегодня в зале была лауреат литературной премии имени М.Н. Алексеева, советник директора Государственного Исторического Архива Немцев Поволжья в г. Энгельсе Елизавета Моисеевна Ерина.Подарком для участников мероприятия стали концертные номера, подготовленные лауреатом международных и всероссийских конкурсов Алексеем Асеевым.