Сначала года в теплицах Саратовской области произведено 9,2 тысячи тонн овощей
По сообщению регионального министерства сельского хозяйства, тепличными хозяйствами Саратовской области собрано 9,2 тысячи тонн овощей закрытого грунта, в том числе 8,4 тыс. тонн огурцов, 666 тонн томатов, более 124 тонн прочих культур. На эту дату в 2017 году было собрано 9 тыс. тонн витаминной продукции.
Наибольшие объемы производства овощей - в зимних теплицах Саратовского (6,3 тыс. тн), Балаковского (1,9 тыс. тн) и Татищевского (802 тн) районов.