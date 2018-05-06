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"Саратовские распределительные сети" готовятся к прохождению предстоящего грозового сезона

Новости
"Саратовские распределительные сети" готовятся к прохождению предстоящего грозового сезона

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» реализует мероприятия, направленные на успешное прохождение предстоящего грозового сезона.

"Энергетики проводят осмотры всех подстанций, складов горюче-смазочных материалов, маслохозяйств и антенно-мачтовых сооружений. Особое внимание уделяется соответствию требованиям нормативно-технической документации систем грозозащиты, отдельно стоящих и портальных молниеотводов, подстанционной изоляции, заземляющих устройств электрооборудования и сооружений.

Ведется подключение вентильных разрядников, отключенных на время осенне-зимнего периода. Предварительно проводятся их визуальная проверка и испытания.

С целью определения мест повреждения на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) обеспечивается готовность регистраторов аварийных событий, фиксирующих приборов, осциллографов, установленных на подстанциях.

Проводятся инженерные осмотры участков воздушных линий электропередачи, в ходе которых проверяется состояние грозозащитных тросов и их соединений, состояние заземляющих устройств опор и оттяжек, изоляции. На ВЛ 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена проверяются аппараты защиты от пережогов проводов при воздействии грозовых перенапряжений.

С учетом местных климатических условий на ВЛ, имеющих схемы плавки гололеда, запланировано восстановление заземления на грозозащитных тросах.

С оперативным персоналом проводятся дополнительные инструктажи и противоаварийные тренировки по определению мест повреждений на воздушных линиях электропередачи с помощью фиксирующих приборов", - сообщает пресс-служба компании.